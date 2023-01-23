『S H Figuarts 仮面ライダーカリバー、セイバー、最光【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 21時 49分に出品され04月19日 21時 49分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 S H Figuarts

仮面ライダーカリバー ジャアクドラゴン

仮面ライダーセイバー ブレイブドラゴン

仮面ライダー最光

フィギュアーツ



三点セットになります。



目立った傷や欠品などありませんが、素人保管のため神経質な方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 目立った傷や汚れなし