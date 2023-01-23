『Gucci グッチ GGキャンバス ショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 18時 17分に出品され04月08日 18時 17分に終了予定です。即決価格は43,146円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただきありがとうございます！

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品番：56428159



【縦×横×バ幅•約cm】



約 32 × 22 × 11 cm



【CONDITION】



Condition rank/状況：A



Color/色：GGキャンバス



Material/素材：キャンバス



Pocket/ポケット : One normal pocket, one fastner pocket/ノーマルポケット、ファスナー付きポケット



Accessories/付属品：-



Authenticity card/ギャランティーカード：Unavailability/なし



Serial seal : Unavailability/なし



※こちらの商品は中古品ですので、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご遠慮ください。



※商品の返品について

イメージと違う、サイズが合わないなど、ご購入者様のご都合による返品はできませんので、ご了承くださいませ。



以上のことをご理解いただいた方のみご購入くださいませ♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

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