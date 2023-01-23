『usa製 リバースウィーブ champion スウェット ヴィンテージ 80s?【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 12時 46分に出品され03月27日 12時 46分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージのチャンピオンのスウェットになります。

この汚れ具合とこのシルエットはたまらないと思います。

短丈、ショート丈で身幅広めです！！

早い者勝ちでお願いします！

70s 80s 90s ビンテージ

着丈58

後丈60

身幅57

袖丈56 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ usa製 リバースウィーブ champion

スウェット ヴィンテージ 80s?