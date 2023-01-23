『即 デカサイ orSlow シャンブレー ワークシャツ ４ 日本製【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 29分に出品され03月11日 07時 29分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 orSlow オアスロウ シャンブレー ワークシャツ

サイズ ４

肩幅 45

肩幅 53

着丈 74



ヴィンテージのワークシャンブレーをもとに

生地から徹底して製作した

オリジナルワークシャツ

生地はオアスロウオリジナルの

シャンブレー生地を使用しています。

スソにオリジナルファブリックを示すタグが付いています。



オアスロウから4.5オンスのオリジナルシャンブレーを使用したこだわりのワークシャンブレーシャツ。



糸から厳選して製作されたオリジナルシャンブレーは、ムラ感を残したザラザラとした質感が特徴。ヴィンテージならではの経年変化も期待できます。胸には大きめなポケットを配し、やや下目に配置。見た目にもいいインパクトを与えています。ショルダーやサイドなどの主要部分は三本針にて縫製、裾にはマチも装備しています。



シルエットはスタンダードで、ワークらしいゆったり感は残した絶妙なシルエットです。着丈を短めに仕上げ他のアイテムとの相性も考慮した作りです。オアスロウの特徴でもある、洗い晒しをくるくると巻いたたワ加工が施されています。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: オアスロウ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 即完売 デカサイ orSlow



シャンブレー

ワークシャツ

４

日本製