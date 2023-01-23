『新品正規品【V12/XL】ネイビー ゴルフパンツ サイズ6 ストレッチ素材【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 03時 12分に出品され04月01日 03時 12分に終了予定です。即決価格は10,358円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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メンズのゴルフ→ #爆弾メンズ

サイズ LL→#爆弾XL



V12 新品未使用正規品

サイズXL LL

定価19,800

ベーシックなデザインの ストレッチ性抜群のパンツです。

よろしくお願い致します。







【ブランドの特徴】

V12は高品質なゴルフウェアを提供するブランドで、機能性とデザイン性を兼ね備えています。特にこのパンツは、スタイリッシュなデザインと快適な着心地を実現しています。



【素材と快適性】

ストレッチパフォーマンスファブリックを使用しており、動きやすさと通気性が優れています。ゴルフやスポーツ活動に最適です。



【デザイン】

ネイビーのカラーはどんなトップスとも合わせやすく、シンプルながらも洗練された印象を与えます。ライオンロゴがアクセントになっています

- ブランド: V12

- 色: ネイビー

- ロゴ: V12のライオンロゴ

- サイズ: 6

- 素材: ストレッチパフォーマンスファブリック





他にも出品中です。

よろしくお願い致します。





V12

パンツ

ストレッチ

サイズ6

LL XL





種別···ロングパンツ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィトゥエルヴ