『DAN coldwhetherparka Mサイズ ハズム【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 07時 23分に出品され04月11日 07時 23分に終了予定です。即決価格は15,990円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 公式から引用



素材】

ナイロン60%

ポリエステル40%



【サイズ】

Mサイズ

着丈：67cm

裄丈：84cm

身幅：63cm

裾幅：61cm



【商品詳細】

米軍が1980年代に開発した寒冷地用のレイヤリングシステム「ECWCS」の第一世代GEN1として2000年頃まで採用されていたCOLD WEATHER PARKAをベースにしたデザイン。



生地は日本の化学素材メーカー「小松マテーレ」が開発した、ポリエステルとナイロンを超高密度でニット編みした特殊生地で、雨や風を防ぎながら湿気は外に逃がすという防水透湿素材のような機能を備えております。



ヌバックのような起毛感と製品染めによる独特なハリ感が特徴で、また化学繊維でありながら着込んでいくとレザーやデニムのような経年変化を楽しむことができます。



ライフスタイル的に着用しづらいので欲しい方にお譲りします。

5回ほど着用しましたが、使用感はほとんどありません。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: テンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAN

coldwhetherparka

Mサイズ ハズム