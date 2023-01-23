『ザ・ビートルズ × バンズ イエロー・サブマリン コレクション27.５cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 13時 05分に出品され03月11日 13時 05分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ザ・ビートルズ × バンズ イエロー・サブマリン コレクション

エラ 27.５cm



"ビートルズ(THE BEATLES)"と"バンズ(VANS)"のコラボレーションモデル！

1968年に上映したアニメ映画"イエロー・サブマリン(YELLOW SUBMARINE)"のアートワークを落とし込んだスニーカーコレクション。スニーカーには特徴的なシーンを切り抜き、アッパー全面にプリントすることで強烈なインパクトを放つ芸術的なデザインに仕上げている。インソールにはタイトルフォントを模した"The Beatles By Vans"のロゴをプリント。今回はイエローのボックスに入ったスペシャル仕様で発売。



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#thebeatles 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: バンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ザ・ビートルズ

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バンズ

イエロー・サブマリン

コレクション27.５cm