『ザ・ビートルズ × バンズ イエロー・サブマリン コレクション27.５cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 13時 05分に出品され03月11日 13時 05分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|バンズ
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落札価格10400円
745 入札履歴
終了
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