『ひまり様専用 うちわ文字オーダー 団扇屋さん 連結 k-pop【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 19時 48分に出品され05月01日 19時 48分に終了予定です。即決価格は14,667円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーダーのご依頼ありがとうございます。



◆プロフには大切なことを記載しています、トラブルを避けるためひと通り読まれるようお願いいたします。



下の方にあります「記入例」を参考に下記をコピペしてご記入をお願いします↓↓



《オーダーシート》



①作成文字（読み方）／ご希望連数or連結

※連結の場合はうちわ何枚分、折りたたみ回数も記入してください

→



②ご希望サイズ（規定内／ギリギリ規定内／規定外／規定外大）

→



③ご希望のフォント→



④素材と配色

文字の部分→

ふち①→

ふち②→

ふち③→



⑤装飾（ご希望のパーツ、素材、配置などできるだけ詳しくご記入ください）

→

※名字・くん・ちゃんなどの有無

(有の場合、配色、配置場所もご記入ください)

→



⑥文字裏補強の有無、厚紙またはPPシート

(連結の場合は必須)

→



⑦到着希望日→

お支払い予定日→

（お支払いは3日以内でお願いします）

お届け先都道府県→



⑧SNSなどのサンプル掲載可・不可（不可の場合＋1,000円）

→



⑨その他ご希望・質問等→



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《オーダーシート》記入例



①作成文字（読み方）／ご希望連数or連結

※連結の場合はうちわ何枚分、折りたたみ回数も記入してください

→大我（たいが）2連



②ご希望サイズ（規定内／ギリギリ規定内／規定外／規定外大）

→規定外



③ご希望のフォント→⑤



④素材と配色

文字の部分→蛍光イエロー

ふち①→カッティング黒

ふち②→カッティング白

ふち③→高品質グリッターピンク



⑤装飾（ご希望のパーツ、素材、配置などできるだけ詳しくご記入ください）

→大の上にねこ耳、各文字に星aを艶なしグリッターピンクでランダム2個づつ配置おまかせ

※名字・くん・ちゃんなどの有無

(有の場合、配色、配置場所もご記入ください)

→なし



⑥文字裏補強の有無、厚紙またはPPシート

(連結の場合は必須)

→PPシート



⑦到着希望日→10月10日

お支払い予定日→即日

（お支払いは3日以内でお願いします）

お届け先都道府県→東京都



⑧SNSなどのサンプル掲載可・不可（不可の場合＋1,000円）

→可



⑨その他ご希望・質問等→なし







#まるりのお部屋 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用