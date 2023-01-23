『GUCCI時計 1100L 新品電池 稼働品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 18時 14分に出品され04月18日 18時 14分に終了予定です。即決価格は10,540円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 人気ブランド

GUCCIの時計になります⭐︎

可愛いデザインとなっておりますのでプレゼントに是非♪



⭐︎稼働品 battery OK

⭐︎新品電池 new battery

⭐︎クリーニング済み cleaning OK

⭐︎正規品 genuine product



フォロー割引（5％）しているので良かったら

フォローお願い致します♪

即購入大歓迎です！！

まとめ購入も対応しておりますので是非⭐︎



⭐︎クリーニング済み

（超小音波洗浄＋汚れ磨き作業）



⭐︎腕周り

約15.5センチ〜16センチ



※ 私の商品は全品確実正規品になりますので、ご安心ください。

過去一度もありませんが、偽物だった場合返品させていただきます。



写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



⭐︎タップすると私の商品一覧が見れます⭐︎

#ブランドショップkt時計

・文字の後ろを1マス空けてブランド名を入れると私が出品しているブランドを簡単に検索できますので是非！！



時計 ウォッチ ビンテージ グッチ 腕時計

GUCCI シェリー



文字盤カラー···ホワイト



ベルトカラー···ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ GUCCI時計

1100L

新品電池

稼働品