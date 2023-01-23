『美品♪ガリャルダガランテ ショールカラー ダウンコート ロングコート 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 01時 58分に出品され03月10日 01時 58分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GALLARDAGALANTE /ガリャルダガランテ

ダウンコート

ショールカラー

ロングコート

防寒



黒/ブラック





首周りをしっかり包み込んでくれるショールカラーが

温かみのあるダウンコート



ダウンが90%も入っているので

ホントに軽くてとっても暖かいです！！



ドローコードやファスナーの金具は

ゴールドに統一されており高級感があり素敵です



シンプル定番のデザインなので

流行り関係なく長くお使いいただけます



数回着用しましたが全体的には良い状態で

まだまだ素敵に着ていただけます



冬の防寒に欠かせないダウンコート

お探しだった方是非♡



サイズ

肩幅 39

身幅 49

着丈 90

袖丈 59



多少の誤差はご了承ください

タイトルにない小物(バック、靴等)は付きません



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アウター系他にも出品中です

#chi_カーデ



他にも多数出品しておりますので宜しければご覧下さい(^^)

#chikororoom



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カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



素材(表地)···ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ガリャルダガランテ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品♪ガリャルダガランテ

ショールカラー

ダウンコート

ロングコート

黒