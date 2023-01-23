『Merlette XS ワンピース マーレット グリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 07時 31分に出品され05月03日 07時 31分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Merlette



【サイズ】

XS

※着丈：107㎝



【カラー】

グリーン



【商品について】

目だった傷や汚れなし

*美品*





※プロフィールを一読くださいませ。



※寸法について

素人の採寸になりますのでご了承ください。



※検品して出品しておりますが状態に見落としがあるかもしれません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マーレット

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Merlette XS ワンピース マーレット グリーン