『US古着【プレーリードレス 総柄花柄 ロング ワンピース ドレス】レディースM程【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 02分に出品され03月29日 17時 02分に終了予定です。即決価格は16,106円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 古着を中心に販売しております。

☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）

他にも様々なアイテムを出品しております♪

→ #古着屋monet （古着屋モネ)

→ #monet_girls （ワンピース・スカート類）







70s☆US古着☆vintage【プレーリーワンピ レトロ 総柄 花柄 ロング ワンピース ドレス】レディースS-M程







シフォン素材のレースや小花柄がかわいいプレーリードレスで、ウェディングにも使いたい特別な一枚です！





———————————————



【サイズ】S-M程

【カラー】水色

【詳細サイズ】

身幅 : 約 34cm

バスト幅 : 約 41cm

ウエスト幅 : 約 35cm

着丈 : 約 144cm

袖丈 : 約 62cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。



【コンディション】

・クリーニング済み。

・多少の使用感はありますが、大きく目立つダメージのない良品です。





———————————————



★コメントなしの即決OKです。

★質問があればお気軽にコメントを♪

★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。



———————————————





☆お得な【フォロー割引】しております☆



●10,000円以上→300円引き

●5,000円以上→200円引き

●2,000円以上→100円引き



ぜひご利用ください♪



※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！

※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。









カラー···ブルー



柄···花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ US古着【プレーリードレス

総柄花柄

ロング

ワンピース

ドレス】レディースM程