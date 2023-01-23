『ミルクフェド✖️ラブライブ！スーパースター‼︎ コラボ フーディ L size【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 14時 21分に出品され04月05日 14時 21分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『MILKFED.』と『Liella!』のコラボ商品です。

UNIFORM SWEAT HOODIE



新品、未開封で購入後は暗所にて保管していましたが、個人による管理であることをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ミルクフェド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ミルクフェド✖️ラブライブ！スーパースター‼︎

コラボ

フーディ

L

size