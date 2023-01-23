『DIESEL デニムシャツ 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 19時 52分に出品され03月23日 19時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

DIESELは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このシャツは、カジュアルなスタイルを引き立てるアイテムです。



【デザインと機能性】

黒のデニム素材で作られたこのシャツは、シンプルながらも存在感があります。2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



【着こなしの提案】

カジュアルなパンツやショートパンツと合わせることで、リラックスしたスタイルを楽しめます。季節を問わず活躍する一着です。



- ブランド: DIESEL

- 色: 黒

- 素材: デニム

- ポケット数: 2

- タグ: DIESEL FOR SUCCESSFUL LIVING



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DIESEL

デニムシャツ

黒