『プラダ トライアングルロゴ ネクタイ ケース マルチケース ポケット付き バッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 23時 27分に出品され03月22日 23時 27分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：PRADA

商品名：ネクタイ＆マルチケース

素材：ナイロン

色：ブラック

サイズ：W17×H41×D2cm

付属：品番カード

形状：内側ホックポケット1



プラダの三角ロゴ付きネクタイケースです。薄汚れはありますが、強い欠点はなく、まだまだ長くお使いいただけます。モンチというブランドショップで購入しております。バッグにあるような白いタグはもともとございません。



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送料はこちらで負担させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

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マルチケース

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