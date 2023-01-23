『LOUIS VUITTON モノグラム マンハッタンGM used 美品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 26分に出品され02月13日 15時 26分に終了予定です。即決価格は50,600円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧いただきありがとうございます♪



17年程前に都内LOUIS VUITTON直営店で購入。

ヌメ革うっすらシミあり。内側にボールペンあとが何箇所かあります。角スレ浅く、メッキ部分も傷少なく、ヌメ革の日焼けもあまりしていないので全体的にとても美品です！



付属品…BOX、布収納巾着、取り扱い説明書、タグ、紙袋

不要な方はコメント下さい。



自宅保管品の為、神経質な方はご遠慮下さい。

すり替え防止の為、返品はお断りしています。



シリアル番号BA0086



LOUIS VUITTON モノグラム マンハッタンGM

M40025 [廃番]

マーク・ジェイコブスがマンハッタンをイメージして作った、Ａ４サイズの書類も収納できる機能的なバッグ。



サイズ：W38×H26×D14 cm

カラー：モノグラム

仕様：ファスナー開閉式

内ポケット×1

外ポケット×2



参考定価￥246,750（税込）



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON



モノグラム

マンハッタンGM

used

美品