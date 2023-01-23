『★ アメリヴィンテージ デニムドッキングジャケット ベージュ M【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 09時 36分に出品され04月11日 09時 36分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます☆



Ameri

DENIM DOCKING JACKET

¥26,400



アメリヴィンテージのデニムドッキングジャケットです♪

傷や汚れもなく、状態の良い美品のお品です^^

即完売品でとても人気な商品です！アメリらしい個性的なデザインで羽織としても、一枚で着てワンピースできても、すごく可愛いお品です。



◯サイズ

M

肩幅：40、身幅：45、着丈：91、袖丈：57

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



◯商品説明

ジャケットとデニムをドッキングしたようなAMERIならではのデザインジャケットデニムの加工感とジャケットを絶妙なコントラストに仕上げました。シンプルにTシャツとスキニーに羽織るだけでお洒落に決まるアイテムです。前を閉めてワンピースとしてのスタイリングもおすすめです。



他にも可愛いお品物を出品しておりますので、ぜひご確認ください^^



◯配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



【注意事項】

※こちらの商品は他サイトにも出品しておりますので、早い者勝ちとなります。交渉中でも先に購入された方が優先となりますので、お早めにどうぞ。



※ 一度人の手に渡った中古品ですので、ご理解いただける方のみご購入お願いします。精一杯検品しておりますが見落としがある可能性があることご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 完売品★

アメリヴィンテージ デニムドッキングジャケット

ベージュ

M