『【鑑定済】ルイヴィトン ヴェルール ヴォーカシミール カーフ ハンドバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 18時 53分に出品され03月03日 18時 53分に終了予定です。即決価格は133,045円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名

LOUIS VUITTON ルイヴィトン

ヴェルール ヴォーカシミール カーフ

ハンドバッグ パイソン

マグネット開閉 モノグラム 希少 レア



●カラー

グレージュ ブラウン



●素材

レザー



●サイズ（cm）

※多少の誤差はご容赦ください

H約25cm x W約34cm x D約12cm





●シリアルナンバー

TR3105



●状態

・角擦れなどなく、極美品

・内側はスエード素材で汚れなし

・表面にほぼ見えませんが薄ら赤い汚れあり（10枚目画像右）

・型崩れもなく極美品でまだまだ長くお使い頂けます。

・真ん中の留め具をつなげても外しても、お好みの形に変えてお使い頂けます。



その他商品状態は画像にてご確認ください。



●付属品

カード類



●購入元

【確実正規品保証】

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



●配送

簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。 仕事の都合で遅れる場合がございます。



●お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。 不備などございましたらご一報をお願いいたします。

また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。

ギャランティカード、保存袋などは全て撮影用であり、付属致しません。

ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。



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管理番号0110134-0900014 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【鑑定済】ルイヴィトン

ヴェルール ヴォーカシミール カーフ ハンドバッグ