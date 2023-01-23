『黒 スクエアトゥ 革靴 韓国【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 15時 13分に出品され05月11日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 -ブランド:【lamermamaison】ラメルマメゾン

- 色: 黒 black

- サイズ:28cm

- デザイン: スクエアトゥ

- ソールの高さ: 約4.5cm

- 付属品：箱無し



2022年7月に購入。普段28.5cmのスニーカーを着用していて問題なく履けます。

着用回数は多いため、やや傷や汚れがあります。写真で確認の上、ご検討お願いします。予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm ブランド: ラメルマメゾン

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