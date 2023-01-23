『黒 スクエアトゥ 革靴 韓国【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 15時 13分に出品され05月11日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|ラメルマメゾン
There Skateboards × Nike SB Dunk Low Pro
¥ 13700
イエロー様専用NIKE AIR JORDAN1 RETRO HI
¥ 9750
adidas spezial スニーカー ピンク
¥ 10985
Wales Bonner × adidas Samba Nubuck
¥ 16560
ナイキ SB ダンク ロー セント・パトリックス・デイ/シャムロック
¥ 9906
Onitsuka Tiger スニーカー 25.5cm 日本製
¥ 8190
Supreme NIKE SHOX RIDE 2 SP Black
¥ 22080
adidas Tobacco Night Indigo タバコ 27.5
¥ 9750
Supreme × NIKE Air Force 1Mid White FW24
¥ 11750
【GERMAN TRAINER Desert 】 unisex
¥ 8424
Danner 希少 RECON リコン 黒タグ 69410X GORE-TEX
¥ 13450
新品 NIKE ナイキ エアジョーダン1 MID ミッド スニーカー 29.5
¥ 9204
【新品・箱付き】アディダス スタンスミス FY1411 28
¥ 7410
新品 ナイキ NIKE AIR JORDAN 1 ZM AIR CMFT 2
¥ 10139
Bodega × New Balance 9060 MMXXII
¥ 14900
Nike Air Jordan 1 Low ホワイト/グレー ニュートラルグレー
¥ 8579
NewBalance×JUNYA WATANABE MAN URC42 25cm
¥ 14900
ニューロック ブーツ
¥ 23970
落札価格7800円
296 入札履歴
終了
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