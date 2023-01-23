『AURALEE コート 3 BREASTED COAT オーラリー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 03時 44分に出品され04月24日 03時 44分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

ウール混合素材を使用し、保温性と快適さを兼ね備えています。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたチェスターコートは、ビジネスシーンからカジュアルまで幅広く活躍します。



【着回し力抜群】

ベージュカラーは多様なスタイルに合わせやすく、季節を問わず着用可能です。



- ブランド: AURALEE

- 色: ベージュ

- スタイル: チェスターコート

- 素材: ウール混合

- デザイン: ロング丈

- ボタン: 二つボタン

- サイズ: 着丈：約117ｃｍ、肩幅：約56ｃｍ

、袖丈：約57ｃｍ、身幅：約64ｃｍ、裾幅：約64．5ｃｍ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AURALEE

コート

3



BREASTED

COAT

オーラリー