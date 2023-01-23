『【Columbia】コロンビア アウター ジャンパー Mサイズ お洒落【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 20時 19分に出品され05月05日 20時 19分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※商品について【超重要】

◉商品名:Columbia コロンビア



◉ポイント:これからの季節に最適



◉状態:特に目立つ汚れやシミなし



▪️表示サイズ：Mサイズ

※実寸サイズを参考にご判断をお願いします。



▪️カラー：ブラック



▪️実寸サイズ

着丈約61.5センチ

肩幅約46センチ

身幅約54センチ

袖丈約59センチ

※素人採寸になりますので、多少の誤差はございます。



▪️素材：ポリエステル100%



▪️コンディション▪️

A

※古着故の使用感や細かな汚れがあります。古着にご理解のない方のご購入は控えてください。又撮影環境や使用端末によって色味に若干の差がある場合があります。

【S】新品 未使用品

【A】若干の使用感はあるが綺麗な商品

【B】古着ゆえの使用感または小さなシミはあるが、全体的に目立った汚れはなし

【C】使用感や目立つ汚れがある



▪購入後、遅くても2日以内には発送させて頂きます。



▪他にも トレンドアイテム多数、取り扱っておりますので、ご覧頂けると嬉しいです。



▪️ご不明点があれば気軽にコメントよろしくお願いいたします。



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#古着Lon

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No212 2410 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【Columbia】コロンビア

アウター

ジャンパー

Mサイズ

お洒落