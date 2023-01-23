『80s ヴィンテージ 職人作成 レア襟 シルエット ビックカーディガン ファッジ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 17分に出品され03月26日 20時 17分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #iootshop

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冷やかし系無しで、

即購入OK 返信ない方は、冷やかしとみなします、



■商品説明 こちらは、80s 大人カジュアルな職人技が光るミックスニットのゆったりカーディガンです！onlyone古着、同じ物なんて、あるわけない商品です。



このカーディガンは、トレンド感たっぷりのデザインと、高い技術によるニットが魅力の一品で、着こなしに華やかさをプラスします。

また、首元、ラウンドネックだから。シルエット

で、個性でます。案外ないんですよ、ゆるラウンドって、昔のユーロ古着なら、ありますがね、



特筆すべきは、その優れた着心地と多彩なコーディネートの幅。ゆったりとしたシルエットは、リラックスした雰囲気を演出し、カジュアルからキレイめスタイルまで様々なシーンにマッチします。これ一着で、重ね着や季節の変わり目にも対応できる心強いアイテムです！ 職人の手によるミックスニットは、独特の風合いを持ち、こなれたスタイルを実現します。また、デザインにこだわり、どの角度から見ても素敵な仕上がりとなっております。自分自身のスタイルを引き立てる一着として、大変おすすめです！

ニット技法も、明記します、ボディクロシェ系

鍵編み、袖ケーブルミックス切り替え、です、



【condition】

良品 だから。Specialvintageと、明記！！

また、近年レギュラーまで、vintageと明記する方いますが、お伝えしときます、

vintageとは、ただの、年代物では、ないですよ、

※希少価値が高い 年代物です。



【サイズ】onlyone古着なんで、タグなどは、ないです、Specialvintageですが、下記みたら、理解できます。フリーサイズユニセックスでいけます。



平置き片面採寸 モデル身長170センチ

着丈77

身幅70

肩幅70DS

袖丈63 DSなんでハンガーかけ採寸ですが

ボリュームスリーブなんでリブあるから

関係ないです、



【カラー】

スモーキーモカに属する。

バンドTに、合わせた、壁掛けが実物

【material】

マテリアルチェッカーcheck済み！！

アクリル60コットン40よって、洗濯まるなげOK

形崩れ一切しません、



#ビッグカーディガン

#80sカーディガン

#fudge

#オーバーサイズ

#冬活躍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 80s

ヴィンテージ 職人作成 レア襟 シルエット ビックカーディガン

ファッジ