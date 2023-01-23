『激レア✨美品 70s80s西ドイツ製 アディダス トラックジャケット 在原みゆ紀【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 18時 53分に出品され03月03日 18時 53分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯アイテム

adidas originals

アディダスオリジナルス



ヴィンテージ

70s 80s 西ドイツ デサント



トラックジャケット ジャケット

ジャージ 上 長袖 アウター ブルゾン

ワッペンロゴ トレフォイルロゴ スリーライン



カラー：ライトブルー 水色 青 紺 ネイビー

バイカラー





adidasの定番トレフォイルトラックジャケット

大変人気の高いデサント製 1970-1980年代のadidasライセンスモデル ATS-44F。

胸からスリーブに流れるツートーンの切替が特徴的であり、かなり希少なモデルです。

生地にはハリがあり、デサント製らしくとても良い質感です。

二の腕辺りにはスカイブルーの3本戦がフープ状に入ってます。胸にはトレフォイルワッペンつき。

最近ではadidas/デサント愛を公言するモデルの 在原みゆ紀さんが同モデルを着用され更に人気、値段ともに高騰中です。





◯サイズ

実寸経験からおそらく3号

M-Lサイズ相当と推測いたします。

平置き実寸

肩幅 ラグランスリーブ

身幅 55.5

袖丈 69(肩から)

着丈 65.5

総丈 68



◯状態

AAA:全体的に大きな使用感は感じられず目立つ傷や汚れは見当たらない

内タグ切られてます。

全体的に目立った汚れや傷なども感じられないためまだまだ長くご着用いただけるかと思います。



⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。





◯購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



◯配送

商品本体のみ簡易包装にて、原則1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございます。その点、ご了承ください。お急ぎの方は必ず事前にお伝えください。



◯注意事項

•採寸は自己採寸であり誤差が生じる可能性があること

•あくまで素人検品で見落としの可能性があること古着•中古品•自宅保管であること全てご承知の上ご購入ください。

•不明な点は質問にてコメントお願い致します。

(j/HTM)



#北の国からお届け本舗えりアパレル

#北の国からお届け本舗えりメンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 激レア✨美品

70s80s西ドイツ製

アディダス

トラックジャケット

在原みゆ紀