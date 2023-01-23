『［ 東レシルック］小紋 袷 ポリエステル シルラック加工 草花 老緑 さんび荒川【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 21時 16分に出品され03月31日 21時 16分に終了予定です。即決価格は10,303円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
和装用バッグと草履セット 成人式 振袖 着物 和装小物 訪問着 卒業式
¥ 11500
正絹 宮平初子作古代琉球織 名古屋帯 ベージュ系 草木染
¥ 112000
KK485 大島紬 9枚 証紙 着物まとめ売り 着用 リメイク 大量セット
¥ 8112
【トールサイズ】京都きもの友禅 正絹 振袖 金駒刺繍 地紋 暗めの赤 ②
¥ 11700
袋帯 西陣 河村織物 栄昌綴 大和装飾段文 美しい華柄模様 生成色 O-4339
¥ 26312
振袖セット ピンク
¥ 19800
【着物と帯 時流】ポ24365◆洗える着物 小紋◆未使用品 近鉄取扱 ボタニカル
¥ 8190
本場筑前博多織 にしむら 千楽 九寸名古屋帯 雪輪文様 金糸 正絹 Q505
¥ 13100
★お洒落な猫の袋帯 ロングサイズ
¥ 17500
振袖 エンジ色 御所車柄 身丈147cm 袖丈104.5㎝ 襦袢付き
¥ 9750
正絹 唐織 袋帯単品 パールトーン加工済
¥ 10270
★美品 お茶事に最適 縮緬地 附下げ・訪問着（正絹）未使用＜HH1581＞★
¥ 7644
着物小紋 正絹
¥ 9750
付け下げ スワトウ刺繍 華紋 ヱ霞 水引 亀甲 ちりめん 着物 114a d
¥ 13150
訪問着 付下げ 袷 正絹 薄水色 ブルー トールサイズ ロング丈
¥ 12155
4k2035 袋帯 絹 純金箔 扇面散し草花文 金色 赤 青 白 黒 花柄
¥ 9945
下駄を帯締め変更の浴衣帯帯締めの三点セットに変更
¥ 7644
着物帯整理中⭐︎逸品アンティーク小紋お袖長め優雅赤紫色葵模様レア品
¥ 10444
落札価格10303円
413 入札履歴
終了
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