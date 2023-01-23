『日本未入荷★ノースフェイス ダウンコート レディース ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 13時 01分に出品され04月05日 13時 01分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本未入荷★海外限定モデル

THE NORTH FACE☆KINROSS DOWN PARKA

ノースフェイス フードファー

ダウンコート



ユニセックスモデルになります。

Mサイズ女性がゆったり着こなせる感じですが、実寸サイズを参考にして下さい。



【平置き実寸サイズ】

サイズ表記85(XS)

着丈77cm

身幅56cm

肩幅44cm

袖丈63cm



詰め物 グースダウン80％、フェザー20％



フードもフードファーも取り外しが可能です。



腹部フラップポケットが4個

胸部シップポケットが2個

収納が多数あります。



インナーのウエストには、ドローコードが付いており、絞ってスタイルを変える事ができます。



色はマットブラック艶なし黒



フロントダブルジップ



特に目立った傷や汚れはありませんが、中古品ですのでご理解頂ける方のみ購入をご検討頂けると幸いです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

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レディース

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ダウンコート

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