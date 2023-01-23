『Wacom Cintiq Pro 13 液晶ペンタブレット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 10時 36分に出品され03月05日 10時 36分に終了予定です。即決価格は14,350円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドとモデル】

WacomのCinteq Pro 13インチは、プロフェッショナル向けの高性能な液晶ペンタブレットです。精密な描画が可能で、アーティストやデザイナーに最適です。



【付属品の詳細】

USBケーブル、電源アダプター、ペン、ペンスタンドが含まれています。すぐに使用できる状態です。



【状態と機能】

画面は正常に動作しており、ペンとペンスタンドも良好な状態です。高い描画精度と快適な操作性を提供します。



- ブランド: Wacom

- モデル: Cinteq Pro

- 付属品: USBケーブル, 電源アダプター, ペン, ペンスタンド

- 画面状態: 正常動作中

- ペンの状態: 良好

- ペンスタンドの状態: 良好



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ワコム