『コムデギャルソン シャツ フォーエバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 12時 16分に出品され03月31日 12時 16分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズが合わなかったため出品します。



COMME des GARCONS SHIRT FOREVER

サイズL

品番: FZ-B107



コムデギャルソン シャツ フォーエバー

ギャルソンらしいクレイジーパターン、ナロークラシックのシャツです。

着用回数は2回ほど、かなりの美品かと思います。タグもお付けします。



着丈 約83cm

肩幅 約51cm

桁丈 約88cm

胸囲 約126cm



カラー···ブルー



柄···ストライプ



カラーデザイン···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コムデギャルソンシャツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ コムデギャルソン

シャツ

フォーエバー