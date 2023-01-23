『OPENCOMM2 SHOKZ 骨伝導ヘッドセット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 06時 18分に出品され05月06日 06時 18分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHOKZ OPENCOMM2

型番SKZ-EP-000022

新品未開封の正規取扱品。



Black



外箱には2年保証のシールありますが

故障機の代替品のため、

保証期間はありません。



シリーズ···OPEN COMM2 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ショックス