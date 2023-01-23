『24SS Balenciaga soccer AOYAMA zip hoodie【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 52分に出品され03月23日 01時 52分に終了予定です。即決価格は51,000円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バレンシアガ 24SS 青山店で購入した

フーディーです。

使用回数は3回程です。

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

カラー···レッド

タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 24SS

Balenciaga

soccer

AOYAMA

zip

hoodie