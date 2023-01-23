『FRED PERRY Classic Zip Through カーディガン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 22時 06分に出品され03月24日 22時 06分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 FRED PERRY Classic Zip Through Cardigan



昨年、ZOZOTOWNにて購入し1回着用して、

クリーニングに出して、今年も着用しようとしていましたが、ファッションの好みが変わった為出品しました。



着用1回の状態でクリーニング済みなので、非常に良好なコンディションです。



- ブランド: FRED PERRY

- 色: ブラック

- サイズ: S

- 状態: 着用1回・クリーニング済



ご覧いただきありがとうございます。



即購入OKです。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FRED

PERRY

Classic

Zip

Through

カーディガン