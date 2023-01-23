『【希少】Ibanez SSR635 5弦ベース アイバニーズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 07分に出品され03月19日 21時 07分に終了予定です。即決価格は26,537円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
スクワイヤー ジャガーベース
¥ 20185
今週末終了【レア】Call76 COMPACT BASS ベース用コンプレッサー
¥ 9750
PLAYTECH Fletress JAZZ BASS
¥ 13000
Warwick Custom Shop Streamer Stage Ⅱ
¥ 216000
One Control Blackberry Bass Overdrive
¥ 10920
【美品】BUSKERS BJB JAZZ BASSジャズベース バスカーズ
¥ 8892
Warwick Streamer Stage I 4st 1995年製 bass
¥ 131100
BOSS Bass Driver BB-1X ベースエフェクター プリアンプ
¥ 10920
スタインバーガー ヘッドレス Spirit XT-2 St Yin Yang
¥ 20910
Lakland SL55-94 Deluxe ShoreLine Series
¥ 114400
サンズアンプ SANSAMP BASS DRIVER V2 Vermilion
¥ 15000
【真様】Music Man Sterling RAY34 スティングレイ
¥ 35100
TECH21 VTベース VTBass
¥ 10530
フジゲン(FGN) NCJB-10R TimelessTimber
¥ 27600
b7k ultra v2(10/31〜11/7 発送不可です！)
¥ 27475
EVA電子 SSPH-HG2 HIGHGRADE SoundStblizer Ⅲ
¥ 14520
Hohner ベース Professional B2 フレットレス加工済み
¥ 15405
Squier 40th Anniversary Precision Bass
¥ 22440
落札価格26537円
767 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！