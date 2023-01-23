『【希少】Ibanez SSR635 5弦ベース アイバニーズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 07分に出品され03月19日 21時 07分に終了予定です。即決価格は26,537円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 現在入手困難となっているアイバニーズの5弦ベース「SSR635」です！



【商品状態】

コレクションで保有しておりました。小傷はありますが演奏に支障をきたすようなダメージなく、比較的美品のお品です。



アンプに通して出力確認済み。良い音鳴ってます！！ガリも見られておらず、電気系統良好です。ネックはストレート、フレット残9割程度になります。5弦デビューにはおすすめの逸品です。



付属品はギグケースが付属します。写真をよくご確認頂き、あくまで中古品であることをご理解の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし