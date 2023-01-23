『90s 00s vintage the x files Tシャツ ムービーT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 27分に出品され03月25日 02時 27分に終了予定です。即決価格は9,966円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s 00s vintage x files Tシャツ ムービーTシャツ



1998年 X-ファイル THE X-FILES Tシャツ 映画 ヴィンテージ



着丈 76

肩幅 53

身幅 55

袖丈 22.5



▪️状態

使用感が多少有りますが問題なく使用出来ます。

自宅保管 ですのでシワ・折り目があります。

出品時に確認しておりますが、細かい傷や

汚れを見落としている場合も

ございますのでご了承をお願いします。

あくまで古着ですのでご理解の上ご購入

お願します。

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



▼ 返品、キャンセル



商品の検品には細心の注意を払い発送させて頂きますが

万が一商品に不具合がありました場合

返品、返金対応等、迅速に対応させて頂きますので

必ず受取り【評価前】のご連絡をお願いします。



ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。



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他にもHUFハフPOLOSPORTポロスポーツ、DGK、carharttカーハート、ラルフローレンthrasherスラッシャーなどのtシャツを出品しています。



ノースフェイス northface patagonia パタゴニアコロンビア など好きな方、宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

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