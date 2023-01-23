『韓国ノースフェイスリュックバケットボニーパックLIGHTBONNEY PACK白【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 17時 41分に出品され03月15日 17時 41分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※お値下げお受けできませんのでご遠慮くださいませ





■ 新品 未使用



■正規品取り扱い店にて購入いたしました■





■ NN2PN62Lのショルダーが2本付いていてリュックにできるタイプです。





THE NORTH FACE WHITE LABEL



WL LIGHT BONNEY PACK

WHITE_SAND





ソフトなタッチ感と高級感を見せるナイロツイル素材を使用したレディースバッグです。





内側に磁石オープニングがあり、

二重装置をすることで中身を安全に携帯することができます。

両サイドポケット付きで手軽に収納が可能です。

後方サイド部分にメイン収納スペースにすぐつながるファスナーオープニングがあり、手軽に収納ができ便利です。





【サイズ】

縦×横×幅 35×28×17



【カラー】

真っ白ではなくクリームよりの白となります。



【素材】

表地:ナイロン100%

裏地:ポリエステル100%



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● 商品画像と実際の商品の色味には誤差がございます。

最後の画像2枚が実際の色味に近くなります。

必ずご確認のうえ落札お願い致します。





●最低限の検品はしておりますが海外製品の為、

縫製の合格基準などが日本製品と異なる部分があります。

海外製品である事をご理解いただける方のみご購入お願いいたします。





●折りたたんでゆうパケットポストにて発送です。

折りジワご理解いただきますようお願い致します。





・韓国ノースフェイスホワイトレーベル

・ショルダーバッグ

・バケットバッグ

レディース、メンズ、ユニセックス

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こちらのタグで他にもノースフェイス商品を出品しております。

→ #19kexhibit



同梱しても送料が変わらなければ送料分のお値引きは可能です。

ご希望でしたらコメントくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 韓国ノースフェイスリュックバケットボニーパックLIGHTBONNEY

PACK白