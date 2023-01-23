『【新品・未使用】SUPREME 20SS Raffia Toteブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 16分に出品され03月30日 14時 16分に終了予定です。即決価格は13,221円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品詳細■



カラー:ブラック

状態:新品・未使用

購入先:supremeオンライン

サイズ:

横幅 約53cm

縦幅 約34.5cm

マチ 約23cm

持ち手 約57.5cm



■ご注文事項■

すり替え防止の為、ご返品は応じませんので予めご了承ください。NCNR厳守にてお願いします。



初期不良や細かなダメージの見落としもある可能性もございますので神経質な方はご遠慮ください。



ご質問等ありましたら、コメントいただければと思います。



宜しくお願い致します。



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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品・未使用】SUPREME

20SS

Raffia

Toteブラック