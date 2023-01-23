『あき様専用90sUSA古着裏サーマルダブルフェイスジップアップパーカーヘビーウエ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 54分に出品され03月27日 07時 54分に終了予定です。即決価格は8,349円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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︎︎【商品説明】

90sリバイバルの人気が再燃！

アメリカのアウトドアブランド

CANYON GUIDE OUTFITTERS

キャニオンガイドアウトフィッターズの



裏サーマルヘビーウエイトの

スウェットジップアップパーカーです



なんてことない無地のシンプルで肉厚

なんといってもストリート感抜群の

極太アーム着丈も長すぎず短丈な形が最高で

カラーもネイビーに緑が混ざったような

絶妙でかっこいいです



かなりオーバーサイズなので

男性の方はもちろん、女性がゆるだぼに着ても◎



【カラー】

ネイビーグリーン

濃紺緑ら青緑



【素材】

コットン、ポリエステル



【表記サイズ】

メンズ2XL



平置き(cm)

着丈:66

ゆき丈:80（ラグランスリーブ）

身幅:72



【商品状態】

フェード感、右ボディ上に小ダメージあり

今はファッションとして

“BOLO”“グランジ”も流行りですから

古着好きの方には気には

むしろたまらないかと思います



極厚 ノームコア カーハート ディッキーズ ダブルフェイス シュプリーム 鬼フェード ナス紺 ANCELLM 23AW ZIP-UP HOODIEワークウェア コットン ダック地 アクティブジャケット フルジップ ジップアップ ジャケット carhartt vintage ビッグサイズ ビッグシルエット レアモデル 希少 入手困難 完売品 トラックジャケット ドロップショルダー ワンポイントロゴ グランジ 古着女子 古着男子 ふるじょ ふるだん ユニセックス 極太アーム 古着ミックス 大きいサイズ ストリート テック系 y2k 当時物 常田大希 菅田将暉 あいみょん ハルキの古着



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好きの方にも◎



a0410 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ あき様専用90sUSA古着裏サーマルダブルフェイスジップアップパーカーヘビーウエ