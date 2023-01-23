『HUMANMADE HEART KNIT SWEATER L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 15分に出品され03月31日 21時 15分に終了予定です。即決価格は25,162円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラーはベージュとブラウン2色、各サイズLが御座います。ご希望頂いた物をお売り致します。



ボートネックタイプのニットセーター。編み込みで表現した、ハートモチーフのグラフィックが特徴です。



サイズ等は写真を参照ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヒューマンメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HUMANMADE

HEART

KNIT

SWEATER

L