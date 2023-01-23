『BURBERRY ♡【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 15時 38分に出品され03月21日 15時 38分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリーのトートバッグです。

大容量で、A4サイズももちろん入ります。

高さ 約37cm

幅 約35cm

マチ 約10cm



底部分に傷や汚れがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BURBERRY ♡