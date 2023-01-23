『極美品 COACH コーチ ソーホー ピンク シグネチャー キャンバス 6371【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 13時 31分に出品され03月18日 13時 31分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■【アイテム特徴】

極美品

レア色 大人気色

COACH コーチ ソーホー

バンドバッグ ショルダーバッグ

シグネチャー キャンバス



★【状態・商品説明】

使用感極小。

目立つ傷、汚れ、スレなどもなく、usedアイテムとしてはとても綺麗だと思います(^-^*)

出品されたらすぐ売れてしまう人気カラーです。



※素人目線での検品になりますので、見落としなどがある可能性もありますのでご了承ください。



★【商品サイズ】平置き実寸

サイズ

縦10cm

横25cm

マチ6cm

ショルダーの長さ20cm

※素人実寸の為、多少の誤差はご了承ください。





◼️

★撮影に使用している小物類は付属しません

★色褪せたように見える場合がございますが、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる色見に見える場合がございますので、ご了承ください。

画像を多めに載せておりますのでお手数ですが、画像にてしっかりご確認くださいm(__)m



ご購入の際はプロフを確認頂けますと幸いです★

あくまでもUSEDアイテムになりますので特性をご理解の上ご購入ください。



●上記以外にも、レディースアイテム＆メンズアイテム＆家電なども出品しております。

#みかけ＠ふぁみりー



コーチ/型名...ソーホー



コーチ/柄/詳細...シグネチャーキャンバス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 COACH

コーチ

ソーホー

ピンク

シグネチャー

キャンバス 6371