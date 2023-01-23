『Supreme Nike work jacket Lsize【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 15時 39分に出品され03月04日 15時 39分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme Nike Double Zip Quilted Work Jacket

2018FW0927002

シュプリーム ナイキ

ダブル ジップキルト ワークジャケット

ワインレッド



■サイズ : L

L = 75/63/62

着丈/身幅/袖丈 (cm)

■カラー : バーガンディ

■2018FW0927002

Supreme 2018 Fall/Winter



ナイキとのコラボレーションアイテム



刺繍で縁取られたNIKEとスウッシュのシンセテックレザーロゴがバックに入るキルテッドワークジャケット。

NIEKロゴの上にはSupremeロゴのパッチが刺繍されたハンガーループが付きます。

フロント左胸のロゴは刺繍。フロントのジップは内側と外側のダブルジップタイプ。

100% Cotton



正規品との事で、こちらのサイトで購入致しました。

その後、数時間外での使用が1,2回です。

※ご購入の前にプロフィールの注意点をご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

Nike

work

jacket

Lsize