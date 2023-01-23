『【N.HOOLYWOOD】BLOUSON【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 07分に出品され03月28日 01時 07分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【N.HOOLYWOOD】BLOUSON



サイズ：36

カラー：ネイビー



【N.HOOLYWOOD COMPILE SPRING2024】

今季はヴィンテージが持つポジティブにもネガティブにも取れるフォルムを強調的にパターンニングで表現。過去から現在までの時代感を超えた素材制作を行い、フォルムやデザインと自由に掛け合わせることで独特な違和感をもつコレクションが生まれました。



・MA-1をベースにデザインした総裏地付きのブルゾン。

・肩線を前にずらし、アームホールにたっぷりと余白を持たせたドルマンスリーブ。肩のダーツはMA-1のステッチを踏襲。フロントポケットは、シンセティックレザーを使用したダブルパイピングファスナーに、光沢のあるやや大きめのエレメントをセレクト。ロゴ入りの引き手を採用し、さらにファスナーの両サイドにコバ塗りを施したツマミを配置。袖、裾の内側にゴムを入れ、丸みを帯びたシルエットにデザイン。メッシュの総裏地付き。

・オーバーサイズ、ボックスシルエット。

・ふくらみのある二重織りのカルゼ素材。シワになりにくく上品なドレープを演出。NAVYはオリジナルカラーを製作。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【N.HOOLYWOOD】BLOUSON