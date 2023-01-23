『革 ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 21分に出品され03月31日 23時 21分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用タグ付きの

革ジャケットになります

新品未使用で閉まっていたのですが

保管状態がよくなかったのか所々汚れがあるので

ご了承ください。

系統が変わった為着ないので出品します



サイズ M

着丈 約69cm



定価52500しました



【※まとめ買いは安く致しますので

ショップ内も覗いてみてください】



AKM/BACKBONE/TMT/junhashimoto

LIPSERVICE/rienda/SHEIN/adidas/nike

西松屋/韓国子供服など

男女洋服からキッズ、ベビーも

出品しています★



【質問いつでもお待ちしております】



気になりましたら

コメント頂けたら嬉しいです★



C



#革

#木村拓哉

#秋

#冬

#メンズ

#ジャケット

#コート

#長袖

#アメカジ

#革ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 革

ジャケット