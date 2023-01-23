『mont-bellモンベル スペリオダウン ラウンドネックジャケット カーキ L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 00分に出品され03月24日 16時 00分に終了予定です。即決価格は9,812円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベル mont-bell



スペリオダウン

ラウンドネックジャケット

（1101422）



カラー カーキ 緑



サイズ L



肩幅 約47cm

身幅 約50cm

袖丈 約62cm

着丈 約67cm

素人採寸のため多少の誤差は

ご了承下さい。



収納袋は紛失してしまったため

ありません。



目立った傷や汚れなどなく

きれいな状態です。

素材や状態は写真にてご確認下さい。



即購入OKです！



発送は簡易包装になります。

小さく畳んでの発送となりますので

シワなどはご了承下さい。

ポストでの発送を予定しております。



あくまで自宅保管ですので

used品にご理解ある方のみご購入

お願いします。

※神経質な方はお控え下さい。



コメント中でも即決の方優先です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ mont-bellモンベル

スペリオダウン

ラウンドネックジャケット

カーキ

L