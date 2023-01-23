『希少XO★レアカラー アディダス デサント製 ジャージ セットアップ 刺繍 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 02時 27分に出品され04月29日 02時 27分に終了予定です。即決価格は12,200円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋LIEN_取扱商品



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———◆商品詳細◆———



○商品名



希少XO★レアカラー adidas トラックジャケット セットアップ 刺繍 美品 太アーム ゆるダボ



その他ジャージ→#古着屋LIEN_ジャージ



その他セットアップ↓

#古着屋LIEN_セットアップ



○ポイント



・ビッグシルエット

・アームロゴ

・トレフォイル





○カラー



マットグレー ネイビー 灰 紺



○サイズ【平置き】(cm)



表記:(上)XO(下)タグ擦れて不明

実寸:(上)(下)XL程度



(上)

肩幅ー64

身幅ー65

袖丈ー56

着丈ー67



(下)

ウエスト—82(ゴム&紐)

ヒップ —106

股下 —74

裾周り —24



※生産国やメーカーでサイズ感が

異なります。実寸サイズを必ず

ご確認ください。



※素人採寸のため誤差はご了承ください。





○コンディション

・状態良好

・多少の使用感ありますが、

古着の味としてお楽しみください^ ^

まだまだたくさんご着用いただけます。



※ 使用感は個人差があります。

気になる所は質問していただき、

ご納得の上ご購入ください。





○素材



ポリエステル



———————————





#古着屋LIEN_adidas





#古着屋LIEN_取扱商品





No.164705000





当SHOPでは菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんのような古着好きが好むヴィンテージ商品やレトロ古着を取り扱っております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少XO★レアカラー

アディダス

デサント製

ジャージ

セットアップ

刺繍

美品