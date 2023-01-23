『Maison Margiela ノーカラーデニムジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 17時 27分に出品され04月23日 17時 27分に終了予定です。即決価格は41,400円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ…48

着用回数…5回程度 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Maison

Margiela

ノーカラーデニムジャケット