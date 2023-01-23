『新品送料込☆ダイナスティー☆カタナ KATANA 名刀 獅子・誉 21g【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 20時 19分に出品され05月02日 20時 19分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品送料込☆ダイナスティー☆カタナ KATANA 名刀 獅子・誉 21g





DYNASTY KATANA SHISHI HOMARE



豪勇な骨格を持つ獅子・誉が新登場!!



全長40mm・最大径7.8mmの堂々たる壮大なフォルム。

鋭く落とし込んだグリップエリアへは精密に刻んだいくつもの菱形刻み。

グリップは"決まり"異彩を放つエリアから繰り出されるのは猛烈な飛び。

各エリア分けへ配置したマーカーに、フロントデザインも一切の妥協は無し。

全てを共鳴させ支配的な一振りを完成させた。



■スペック

材質：タングステン90%

全長：40.0mm

最大径：7.8mm

バレル重量：21.0g

規格：2BA



■内容物

バレル×３（１セット）

フライト×３（１セット）

シャフト×３（１セット）

チップ×３（１セット）







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※当方の出品物はすべて在庫があるものですので無言購入OKです！ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>パズル・ボードゲーム>>>ダーツ 商品の状態: 新品、未使用