『vintage 70s adidas ナイロン シングルライダース 激レア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 05時 27分に出品され04月24日 05時 27分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 vintage70s adidas nylon single riders

ビンテージアディダス ナイロン シングルライダース

30年前に働いていたビンテージshop買い付けでアメリカでディグった見た事の無い一点物です。

サイズは168 56" と記載されてます。5フィート6インチはcmだと168cmなのでオーダーメイドかも知れません。

胸元のボタン、身幅調整のボタンや袖口もライダース仕様のボタンで構成されてます。

170cm息子でジャストサイズでしたのでMサイズ相当かと思います。

ナイロンの質感も裏表で表情が違い、非常に拘ってます。



大きなダメージ等はありません。ビンテージ古着なのでビンテージ慣れしてる方であれば状態は良い方と思います。

状態は画像にて判断頂き納得されてからご購入下さい。



他と被らない1点物をお探しの方はご検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: オールドアディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ vintage

70s

adidas

ナイロン シングルライダース 激レア