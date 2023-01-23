『80sダービーオブサンフランシスコ ダービージャケット44【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 22時 41分に出品され03月05日 22時 41分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80sのダービージャケットになります。

色は珍しいカーキになります。

サイズも44でゴールデンサイズです。

ボタンファスナーオリジナルで問題なく可動します。

全体的に状態もいいと思いますが内側に1箇所破れがございます。

写真にてご確認ください。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80sダービーオブサンフランシスコ

ダービージャケット44