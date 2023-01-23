『LEVIS 70505 BIGE デニムJKT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 02時 32分に出品され04月24日 02時 32分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーバイス BIGE デニムジャケット

色濃いめ



肩幅 40cm

身幅 43cm

袖丈 61cm

着丈 57cm



サイズ 表記消えてるため不明 おそらく34

実測値でご判断ください。





古着にご理解ある方のみご購入ください。

ノークレームノーリターンでご了解ください。

梱包にはリサイクル材を使用します。





ビンテージ 60s 70s

アメカジ トラックジャケット

LEE ストームライダー RIDERS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LEVIS

70505

BIGE

デニムJKT