『【最新】Apple Pencil Pro 定価21,800円 開封済・未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 21時 19分に出品され04月23日 21時 19分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用ですが、先ほど開けてしまって自分のiPad非対応に気づき…購入価格から少しお値引きしてお譲りします。。



【商品概要】

Apple Pencil Proは、iPadのために設計された高精度なスタイラスペンです。特に、絵を描く、メモを取る、またはデザイン作業を行う際に、その精度と反応速度が求められます。



【対応機種】

このApple Pencil Proは、iPad Air (11インチ) (M2)、iPad Air (13インチ) (M2)、iPad Pro (11インチ) (M4)、iPad Pro (13インチ) (M4)、およびiPad mini (A17 Pro)に対応しています。特に、最新のiPadモデルでの使用に最適です。



- 商品名: Apple Pencil Pro

- 価格: 21,800円（税込）

- 対応モデル: iPad Air (11インチ) (M2), iPad Air (13インチ) (M2), iPad Pro (11インチ) (M4), iPad Pro (13インチ) (M4), iPad mini (A17 Pro)

- 注意事項: Apple Pencilは、13インチiPad Pro (M4), 12.9インチiPad Pro (第6世代), 11インチiPad Pro (M4), 11インチiPad Pro (第4世代), 13インチiPad Air (M2), 11インチiPad Air (M2)に対応します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用