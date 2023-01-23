『Cross-fan Ex スターターキット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 12時 51分に出品され03月15日 12時 51分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 冷気を送り込む 冷却プレート付きファンユニット

対応ウェア 穴径90ｍｍ



業界初！ファンと冷却プレートのダブル冷感

ベルチェの冷却機能をONにするとベルチェ表面が急速に冷え、冷たい風が体を心地よく冷やします。

表面温度は約-30℃です。気化熱・冷風・接触によるトリプル効果！



【スターターセット内容】

●ファン：2個 ●充電用ケーブル：1個

●リチウムイオンバッテリー：1個

●充電用ACアダプター：1個 ●接続ケーブル：1本



電圧：12V

駆動形式：PWM駆動

最大風量：約60L/秒

風量切替段数：9段階

冷却プレート切替段数：9段階



バッテリー容量 20000mAh



新品未開封ですが、箱に破れがあります。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>暑さ対策・冷却グッズ 商品の状態: 新品、未使用